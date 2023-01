Lääne prefektuur pälvis sportliku tiitli

Lääne prefekt Kaido Kõplas rõõmustas, et prefektuuri politseijaoskondades on sportimine au sees. “Muidugi teeb see rõõmu, et meie prefektuuris töötavad nii tegusad inimesed, kes jõuavad igapäevatoimetuste kõrvalt trenni teha ja aktiivselt võistelda. Minu jaoks on kõige tähtsam, et meie jaoskondade juhid mõistavad spordi olulisust ja suunavad inimesi liikuma,” märkis Kõplas. Ta lisas, et ennekõike sporditakse mõnusa enesetunde ja hea tervise jaoks.