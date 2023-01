Noortevaldkonna parimate sekka mahtus mitu pärnakat

Tartus korraldatud auhinnatseremoonial tunnustas noortevaldkonna silmapaistvamaid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Minister tõdes, et sel aastal on noorte roll eesti keele ning kultuuri hoidmisel ja edendamisel märkimisväärse tähelepanu all. “Põlvkondade järjepidevus on noortevaldkonna organisatsioone ja asutusi edasi viinud, mistap on noorte arengul tähtis roll juhendajatel, kes on tihti eelmisest põlvkonnast. Seega peame meie noortega töötajaid väärtustama ja hoidma,” lausus ta.