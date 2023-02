Uus kaitsekord nihutab muinsuskaitseala piire

Pärnu vanalinn on riikliku kaitse all olnud 1973. aastast, praeguseni sealset ehitustegevust reguleerinud Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus kehtestati 2006. aastal. Umbes kolm aastat tagasi jõustus aga uus muinsuskaitseseadus, millest lähtudes asuti uuendama ka Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorda, mille valitsus mõne päeva eest kinnitas.

“Mul on hea meel, et ekspertide, omavalitsuse ja kohaliku kogukonna koosloomes valmis kaitsekord, mis toob tähelepanu keskmesse tähtsaima osa kultuuripärandist ning lisab kaitse korraldamisel paindlikkust. Kõik osapooled pidasid oluliseks, et linnasüda ja ajaloolised hooned oleksid elavas kasutuses,” avaldas kultuuriminister Piret Hartman heameelt.