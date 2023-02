Pärnumaal hingamisteede viirustesse haigestumine langeb

Eesti keskmine ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse haigestumus 100 000 inimese kohta on 273,5. Pärnumaal on näitaja väiksem: 178,5. Eesti keskmine grippi haigestumus 100 000 kohta on 26 ja Pärnumaal pea viie võrra madalam. Koroonasse haigestumine on kodumaakonnas Eesti keskmisel tasemel: 91 juhtumit 100 000 elaniku kohta. Haigestumise intensiivsust hinnatakse keskmiseks, gripi ja koroona levikut laialdaseks.