Pärnu kinnisvaraturg ujub vastuvoolu

Kuid Pärnus oli jaanuaris 68 korteritehingut, mida eelmise aasta jaanuariga võrreldes on kuus protsenti ja eelmise kuuga kõrvutades 19 protsenti rohkem. Tartus küll kasvas tehingute hulk eelnenud kuuga võrreldes neli protsenti, kuid aastavõrdluses on see näitaja langenud tervelt 42 protsenti.

Tallinnas on samuti toimunud järsk langus: seal on tehingute arv võrreldes mulluse jaanuariga kukkunud 30 protsenti.

Nii Tartu kui Pärnu korteri ruutmeeter maksis jaanuaris keskmiselt 2349 eurot, kuid võrreldes eelmise aasta jaanuariga on hind kerkinud Tartus 22 protsenti ja Pärnus kolmandiku ehk 33 protsenti. Tallinna korteri ruutmeeter on Eestis jätkuvalt kalleim, kuid mainitud kahe linnaga kõrvutades on hind kerkinud aeglaselt: ruutmeeter maksab pealinnas keskmiselt 2838 eurot ja aastaga on hind tõusnud üheksa protsenti.