Silla hankekonkursi komisjon saatis parimale pakkujale lisaküsimused

Pärnu abilinnapea Meelis Kuke sõnutsi saadeti üle-eelmisel nädalal lõppenud pakkumistähtaja kukkumise järel täpsustavad küsimused parima pakkumise teinud osalejale. Nendele vastamise tähtaeg on viis päeva ja see kukub täna.

Kukk ei osanud öelda, millal komisjon hankekonkursile saadetud pakkumiste põhjal otsuse teeb. “Seda on keeruline öelda. Me oleme vaid üks pooltest ja me ei kontrolli kõiki pooli ehk pakkujaid. Täpsustavatele küsimustele vastuste saamise järel võivad tekkida uued küsimused,” seletas ta.