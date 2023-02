Selgus tänavune Põhja-Pärnumaa valla uhkus

Põhja-Pärnumaa Valla Uhkuse aunimetus määratakse tunnustusena inimestele, kes on olnud elupäästjad, puuetega inimeste abistajad, loomakaitsjad, maaelu edendajad, lihtsalt kuldsüdamed, elu- ja külasädemed või kes on ootamatutel eluhetkedel käitunud kangelaslikult.

Kultuuri- ja hariduse valdkonna abivallavanem Tarvi Tasane iseloomustas aunimetuse saanud Kalev Saart kui sädeinimest, kultuurikorraldajat ja maaelu edendajat. Ta on alates 2012. aastast Mihkel Lüdigi nimelise Vändra Muusika- ja Kunstikooli metsasarve, trompeti, löökpillide ja ansambli õpetaja, tema initsiatiivil avati laulu- ja kunstieriala. Ta on lõpetanud Tallinna G. Otsa nim Muusikakooli metsasarve eriala, talle on omistatud orkestrandi ja puhkpilliorkestri dirigendi kutse. Kaasates oma õpilasi on ta korraldanud alevirahvale enneolematutes esinemispaikades kontsertetendusi, kohandades eelnevalt niinimetatud kontsertsaalid.