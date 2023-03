Purustatud tank võib jõuda ka Pärnusse

Sõjamuuseumi direktori Hellar Lille arvates näitab tank, et Venemaa on võidetav, kui Ukrainal on olemas selleks vajalikud relvad ja tahe. Veel sümboliseerib see tank tema sõnutsi agressori sõjapidamist ja mentaliteeti ning inimlikke kannatusi, mida Ukraina rahvas on pidanud läbi elama hoidmaks oma vabadust.