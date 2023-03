Linn ja rendilepinguta jäänud kohvikupidaja jõudsid kokkuleppele

Veel teisipäeva õhtupoolikul, kui ajakirjanik linnamajanduse spetsialistilt Mättaselt selle kohta küsis, polnud veel teada, kas linn võiks selle viimase ettepanekuga nõustuda. “Meie jurist pole meile veel juhtnööre andnud, me pole seda veel läbi arutanud,” lausus Mättas. Mõni tund hiljem tegi Mum Cafe ühismeedias peatse kolimise kohta esimese avalduse, teatades muu hulgas, et veel kaks nädalat ootavad nad kundesid senisesse kohta külla.

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar avaldas täna, et kokkulepe linnavalitsuse, Klaud Cafe, Disaini ja Veini ning Cabristo vahel pole veel jõustunud. Ta lisas, et kui see jõustub, võib Klaud Cafe Pühavaimu 15 majas tegutseda 15. märtsini. Seejärel on neil 31. märtsini aega kolida.