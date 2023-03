Galerii ja video ⟩ Valijad Pärnu-Jaagupis: kes hääletab strateegiliselt, kes jääb truuks varasemale valikule, kes annab võimaluse uuele

Kella poole kaheteistkümneks oli häält andmas käinud 120 inimest. Valimiskomisjoni esimees Eve Lempu hindas, et seda on täitsa palju. Kui eelhääletamas käis rohkem vanem generatsioon, olid valimispäeval tulnud kohale nooremadki. Lempu pakkus, et põhjus peitub vabas päevas.

Ta nentis, et kipub ka nii olema, et valimas käivad ikka need, kes on harjunud käima.