Kaduma läinud Nossut otsiti õhust, veest, maa pealt ja alt

Reedel, 3. veebruaril veidi pärast keskpäeva Pärnu linna peale uitama läinud küüliktaksi Nossu leidmiseks käivitunud otsingute mastaapsus teeb silmad ette isegi inimeste otsingule. Kahjuks pole need vilja kandnud, kuid Nossu perenaise Aurora hinges on siiski lootus, et tema neljajalgne sõber on kusagil varjul ja nad veel kohtuvad.