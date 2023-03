Video ⟩ Pärnumaalt pärit noor laulja avaldas uue singli

Laura-Ly Uussaar, kes on seni tuntud duost koos diskor Cityflashi ehk Meelis Eskolaga, alustas sellest aastast esmakordselt muusikuteed ilma Cityflashita. Esimene lugu, milles ta kaasa lõi, on Erkki Sillandi kirjutatud “Unekas,” mis tuli koos muusikavideoga välja eile.

Sillandi väitel sündis lugu täpselt sellises keskkonnas, nagu see laul kuulajale meeleolu kirjeldab. “Ühel päeval oli tuju argirutiini vastu mässata ja lüüa laud piltlikult öeldes kolast tühjaks. Paraku plaanide nulli laskmine lõppes loo kirjutamisega,” lausus ta.

Sillandi sõnutsi oli kõigele vürtsikale vaja juurde midagi magusat ja selleks on refrään. “Seda ma ei suutnud ette kujutada ega luua aastaid, kuni saabus päev, mil miski sundis mind seda lugu elustama,” ütles ta.

Samal päeval nägi ta Laura-Ly postitatud kuulutust, kus too otsis endale bändiliikmeid. “Kirjutasin talle ja minu üllatuseks oli Laural ettekujutus loost olemas ja protsess läks sealt juba sujuvalt,” märkis Sillandi ja lisas, et see oli ilmselt saatus.