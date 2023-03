Veekeskus plaanib pärast traagilist õnnetust muudatusi

Väljaandele Eesti Ekspress avaldas veekeskuse juht, et neil on plaan paigaldada hüppeplatvormidele viivale trepile aegintervalliga pöörduks – läbipääsukontroll. Samuti ehitatakse välja põhjani viivad redelid, mis praegu ulatuvad napilt poolele teele. Kui enne tõid instruktorid harjutades põhjast ära asju, siis nüüd on selleks tellitud eri suuruses spetsiaalsed basseinipääste mannekeenid. Katsetuseks on tellitud eri minihapnikuballoonegi. “Kui kõik asjad on kohale jõudnud, siis spetsialistidega testime ja otsustame, mida saab ja tasub ametlikult kasutusse võtta ning mis saab selle basseini uueks, korrigeeritud päästelahenduseks,” avaldas Ratnik Eesti Ekspressile.