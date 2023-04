Galerii ⟩ Veerandsada rattaretkelist trotsis kõledat ilma

Tippaegadel on kevadisest rattaretkest osa võtnud koguni 260 ratturit. Osalejate hulk oleneb eestvedaja Margo Märtsoo sõnutsi korraldaja meeskonna suurusest. “Kui meid on palju, siis on ka osalejaid palju,” nentis ta. Oma osa mängib muidugi ilmataatki, sest viimastel aastatel võtavad ühisest rattasõidust osa enamasti vanemad inimesed või lastega pered, kes kõleda ilmaga retkele ei kipu.