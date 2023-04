Praktilisele tööle eelnesid aprillis loengud, kus oli juttu, kuidas liigirikkad niidud loodusesse üldse tekkisid ja millised on niidutaimed. Sindi koolimajas sellise loengu pidanud OÜ Nordic Botanicali aednik Külli Keerus peab lilleniidu all silmas mitmeaastaste taimedega haljastatud ala.

Keeruse õpetussõnu kuulanud sintlasel Anu Karusel on mõttes katsetada lilleniiduga maakohas ämma pool. Elurikkuse säilitamine läheb talle korda, sest lastelegi tuleb jätta midagi ilusat. Ta märkis, et meie looduses pole enam näha pääsusilma, kullerkuppe, mis kunagi olid väga tavalised metsalilled. Putukaid ja linde on vähemaks jäänud. Karuse, kes muidu elab kortermajas, peab võimalikuks, et kunagi tuleb lilleniit selle juurdegi, aga seda tuleb ülejäänud majaelanikega arutada.