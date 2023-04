Pärnu Postimehe toimetusega võttis ühendust linnaelanik, kes elab Pärnus väikeses kortermajas. Üks elanikest soovis endale tellida nutipostkasti. Ülejäänud majarahvas ei olnud sellega päri, kuid lõpuks tuldi soovijale vastu ja "kast" paigaldati aia taha sõidutee äärde. Nüüd on majaelanikel mure: kast on ees nii parkimisel kui ka talvel lumekoristusel. "Lisaks on see möödujatele suureks imestusobjektiks, kuna paljud ei ole sellisest kodusest pakiautomaadist midagi kuulnud," kirjeldas Jekaterina. Kimpus kortermaja elanik soovib teada, kuidas on reguleeritud nende postkastide paigaldamine. Kas tulevikus ongi kortermajade esised "kaste" täis?