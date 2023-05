Rinnavähi sõeluuringule jõuab aina rohkem naisi, ent siiski mitte piisavalt

Mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu, mille raames juhib tervisekassa kampaaniaga “Pealt ei paista. Kindlam on kontrollida” tähelepanu just vähi ennetamise ja varase avastamise tähtsusele.

Mullu oli Pärnu maakonnas sõeluuringule kutsutud 5702 naist, kellest osales uuringul 3690 ehk 65 protsenti. Aasta varem oli osalusmäär vaid 59 protsenti.



Vähim naisi saabus uuringule Tori vallast (59 protsenti kutsutuist), suurim oli see näitaja Kihnus (75 protsenti) ja Läänerannas (70 protsenti).



Emakakaelavähi sõeluuringut teostavate raviasutuste kontaktid Pärnumaal KLV Arstikabinet OÜ, Malmö 19-2, Pärnu, tel 444 5362

Marieta OÜ, Seedri 6, Pärnu, tel 5787 9066

Pärnu Haigla SA, Ristiku 1, Pärnu, tel 447 3300, 447 3511

Pärnu Perearstid OÜ, Ristiku 1, Pärnu, tel 447 7920

Ristiku tervisekeskus, Ristiku 1, Pärnu, tel 447 7920

Vändra perearstid, Vihtra tee 4, Vändra, tel 446 7099

“On hea meel näha, et Pärnu maakonnas on nii paljud naised juba sõeluuringul käinud,” ütles tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna. “Sõeluuringutel osalemine on tervisekäitumise tavapärane osa ja me väga ootame, et iga naine astub selle sammu oma tervise eest vastutamise poole.”

2021. aastal avaldatud uuringuraportist selgus, et kontrolli ei jõua näiteks naised, kellel puuduvad kaebused ja sümptomid.

“Kahjuks arvatakse, et kui sümptomid puuduvad, ei ole põhjust kontrolli minna, kuid paraku see nii ei ole,” märkis kodumaakonna tervisedendaja Saale Kivikangur. Tervisedendaja sõnutsi ei anna vähieelne seisund ega varases staadiumis vähk endast märku, mistõttu sõeluuringul osalemine on väga oluline kaebuste puudumiselgi.

Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse naisi vanuses 50–68 iga kahe aasta tagant. Tänavu on sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja -kindlustamata naised sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973.