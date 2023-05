Amet kahtlustab: pea veerand Pärnumaa ettevõtetest võib maksta ümbrikupalka

“Üsna tavapärane on, et ümbrikupalga maksmise allikaks on varjatud käive, mida pole deklareeritud. Samuti pole harvad juhtumid, kui pangakontolt võetakse lihtsalt raha välja, mis “musta” töötasuna töötajateni jõuab, kuid raamatupidamisarvestuses on see kajastatud kassajäägina. Kui raha üle lugema läheme, selgub, et seda ei olegi,” nentis Lepassar.