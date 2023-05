Pärnu linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare sõnutsi taotles linn sinilippu, kuid kahjuks ei vastanud suplusvee kvaliteet Pärnu keskrannas selleks seatud nõuetele. “Sinilipu nõuded on rangemad kui Eesti enda nõuded,” lausus Roosaar ja lisas, et terviseameti hinnangul on keskranna suplusvee kvaliteet hea.