Tehingute arv kinnisvaraturul langeb, hinnad mitte

Tehingute arvu langust on näha teistegi linnade statistikast. Näiteks tehti Tallinnas möödunud kuul 707 korteritehingut, mida oli kümme protsenti vähem kui 2022. aasta aprillis. Tartus müüdi aga 130 korterit, mida on eelmise aastaga võrreldes 47 protsenti vähem.

Saar-Johansoni sõnutsi on majanduses toimuv muutnud nii pangad kui kinnisvara ostjad üsna ettevaatlikuks, samuti on intressimäärade tõusu tõttu vähenenud maksimaalne võimalik laenusumma, mis omakorda jahutab kinnisvaraturgu. “Seda näevad notarid ka oma igapäevatöös,” lisas ta.

Vastupidiselt tehingute arvu langusele on hinnad liikunud siiski tõusvas joones. Näiteks kallines Pärnu korterite keskmine ruutmeetri hind aastaga 28 protsenti ja ulatus aprillis 2446 euroni. Üks hinnatõusu põhjus on see, et aprillis müüdud 78 korterist 13 olid uusarendused.