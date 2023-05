Tervist toetavad ideed ootavad rahvast hääletama

Pärnu abilinnapea Irina Talviste avaldas heameelt selle üle, et just Pärnu linn on üks omavalitsusest, kelle Rimi oma katseprojekti kaasas. Talviste tõdes, et tasakaalustatud toitumine ja jätkusuutlikkus on tervise seisukohalt väga olulised. “Me ei räägi siin ainult inimeste, vaid ka meie ühiskonna tervisest, kuna oleme ju üks tervik,” lausus abilinnapea. “Parimad ideed tulevad ikka kogukonnast, sest tajutakse kohalike inimeste soove ja vajadusi.”