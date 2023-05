Pärnusse rajatakse riigi esimene kliimahariduse näidisala

Pernova hariduskeskuse direktori Kaire Mertsini sõnutsi on projekti põhieesmärk anda noortele parimat kliimamuutustega seotud teavet ja haridust. „Tahame olla kliimahariduse suunanäitajad ja heas mõttes mudijad. Loome loodusmaja õuele targa pargi näidisala, kus kogu energia toodetakse päikese ja tuule jõul. Soojussaare mõju vähendamiseks kohendame kõrghaljastust ja loome sademevee kogumissüsteemi, et pargiala paremini ja säästlikumalt hooldada,” selgitas Mertsin.

Kasutusele võetakse Euroopa Liidu kliimaõppe juhendid, mis on mõeldud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste tarvis. The Office of Climate Education (OCE) koostatud õppematerjal on tõlgitud, kooskõlla viidud Eesti haridusruumiga ja valmis avaldamiseks tuleva õppeaasta alguseks. Esimene kliimaõppe käsiraamatut tutvustav koolitus leiab aset 23.–24. mail Pernova loodusmajas. Koolitama tuleb raamatu üks autoritest Simon Klein.