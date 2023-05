Pildid ja video ⟩ Pärnus Vee tänaval purskas kanalisatsiooniaugust vett

Pärnu Vee tehnilise teeninduse juht Roman Vaba ütles, et tegemist oli plaanipärase hooldusega ja torud loputati veega läbi. “Alguses võis vesi olla roostene, sellepärast oli see pruunikat värvi,” täpsustas ta. Sääraseid töid teeb Pärnu Vesi üldiselt plaanipäraselt, kuid vahel ka siis, kui inimestel on vee kvaliteedi suhtes kaebusi.