Uuel nädalal algab Pärnu kaasavasse eelarvesse ideede esitamine

Kaasava eelarvega rajatakse objekte, mis asuvad Pärnu või mõne tema osavalla territooriumil, ühtivad linna arengueesmärkidega, pakuvad avalikku hüvet, on igaühele suurema osa ajast tasuta kasutada ega too kaasa ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve objektiks ei ole linnavalitsuse hallatavate asutuste, enamusosalusega äriühingute ja linna asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud või ideed, mille realiseerimine tooks kellelegi otsest ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

Esitatud ideid hindab ja valib neist teostatavad välja hindamiskomisjon, kellel on õigus idee tagasi lükata. Komisjon võib töösse kaasata valdkonna eksperte, esitada idee autorile täpsustavaid küsimusi ja soovida lisaselgitusi. Analüüsi ja hindamise käigus võib sarnaseid ideid liita ja ideed täiendada.

Esitatud ideede lõplik paremusjärjestus selgub rahvahääletuse tulemusel, mis korraldatakse 1.–31. detsembrini elektrooniliselt omavalitsuste infosüsteemis VOLIS ja on salajane. Hääletada saab ainult ennast identifitseerides.

Kaasavaks eelarveks on eraldatud 80 000 eurot, millest kuni 50 000 on mõeldud keskuslinnale ja kuni 10 000 igale osavallale. Kui mõne osavalla ideede maksumus jääb alla 10 000 euro, ei lähe jääk enam keskuslinna ideede elluviimiseks, vaid lisatakse selle osavalla järgmise aasta kaasavasse eelarvesse. Esitatava idee minimaalne suurus on 3000 eurot.