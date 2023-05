Kurb ⟩ Lõhkujad ja vargad rikkusid kolmandiku veeohutuspüstakutest

“Aru tuleb saada sellest, et rikutud veeohutuspüstakust on õnnetuse korral paraku vähe kasu. Aidata saab siis, kui abivahendid on olemas. Kui neid ei ole, on päästmine palju kordi keerulisem,” selgitas Virkala. “Igaüks, kes võtab püstakult kaasa päästerõnga või rikub seda, peab arvestama, et nii tegutsedes seab ta ohtu kellegi elu.”