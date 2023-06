Meeleolu väikeses Metsküla koolis, kus tänavu õpib 20 last ja põhikohaga töötab kaks õpetajat, oli reede hommikul ülev, kui Rahvusringhäälingu Terevisiooni saate otseülekanne läks eetrisse just nende kooli õuelt. Põhjusel, et kool pälvis 40 kandidaadi seast aasta kooli tiitli, mis kuulutati tänavu välja kuuendat korda.