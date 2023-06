Tammistes metsa alt leitu pani tõsiselt vihastama

"Me saime vahepeal nii vihaseks, kui rehve muru alt välja tirisime," noomib üks eestvedajatest Madli Koger inimesi, kes sodi loodusesse on vedanud. Tema kursusekaaslase Anett Partsi kirjeldusel võis Tammiste tiikide ääres metsast, kuhu ei lähe isegi mitte ühtegi teed, leida kaubandusketi reklaamidega kilekotte, olmeprügi täis. "Supipurgid, vorstikiled, piimapakid, pudelid – ja see on lihtsalt metsa alla toodud," vahendas ta nähtut.

​Koristusaktsioon võeti ette kogukonna- ja vabatahtlik töö õppeaine raames, et teha midagi oma kodukandi hüvanguks. Kuus korraldajat suutsid koduümbrust kraamima kaasa tõmmata veel 30 vabatahtlikku.