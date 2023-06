Kohtuvaidlus sai alguse 2018. aastal, kui ehitusfirmas REV avastati, et Pärnu Aisa tänava villa ehitustööde eest polnud raha laekunud. Samal ajal tellija ütles, et maksis ära.

Selgus, et Pärnus Aisa tänavale ehitatud villa ehitustöö eest esitas tellijale arve 69 000 eurot hoopis Kesküla endaga seotud äriühing Eleks Invest OÜ. Kuigi tööd tegi REV ja raha oleks pidanud laekuma hoopis talle. Samuti ei jõudnud REVini 26 000 eurot sularaha, mis maksti sama maja ehituse eest. Kesküla vaidles kohtus, et 69 000 suurune arve polnud Aisa tänava villa eest: tema firmal Eleks Invest ja villa tellijal oli samal ajal muidki koostööprojekte. Ent tõendeid hinnates jõudsid nii Pärnu maakohus, kui hiljem ringkonnakohus järeldusele, et Kesküla esitas Eleks Invest OÜ nimel arve siiski villa ehitustööde eest, misjärel tellija selle summa ka tasus.