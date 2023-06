Koduotsija ⟩ Maias Napoleon otsib sõpra

Merevaigukarva silmade ja õrnroosa ninanööbiga Napoleon vajab uue kohaga kohanemiseks aega. Ta teeb inimestega suhete loomisel esimesi samme, seetõttu on oodatud ka hoiukodu pakkumine – suurem tähelepanu ja hool aitavad kiisul paremini sotsialiseeruda. Varjupaiga töötajad teavad, et maiused maitsevad talle ja nende abil saab miisuga kiiremini kontakti.

Rahvajuttude põhjal toovad punased kassid head. Nad on truud ja usaldusväärsed sõbrad, kes pererahvale kaitset ja rõõmu pakuvad. Vanarahva jaoks on nad rõõmu, õnne ja pere heaolu toojad, majarahu ja õitsengu sümbolid. Nende kuldne kasukas on nagu magnet, mis jõukust ja küllust ligi tõmbab. Kui punane kass läheb üle tee, tähendab see häid muudatusi elus. Kui noorpaar võtab perre punase kassipoja, kaitseb lemmikloom nii abikaasasid kui ka tulevasi lapsi kurja silma ja tumedate jõudude eest.