Päästeamet keelab looduses tule tegemise ja suitsetamise

Alates 14. juunist algab üle Eesti tuleohtlik aeg ja ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine.

“Kuna kevad on olnud väga kuiv ja sel nädalal saabub ka selle suve esimene kuumalaine, on loodus muutunud äärmiselt tuleohtlikuks. Selleks et ulatuslikke maastikupõlenguid vältida, kehtestataksegi tuleohtlik aeg, mis seab looduses toimetamisele mõningaid piiranguid,” selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.