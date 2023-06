Pärnus mõõdab nüüd ilmaolusid poolsada andurit

Kliimamuutused tekitavad muret eri paigus ja linnade üks süvenevaid probleeme on kuumasaared. Need on hoonestatud, asfalditud ja muu taristuga kaetud alad, mis soojadel päevadel tõmbavad ligi keskmisest rohkem päikest ja kuumenevad üle. “Kuumalained on üks peamisi tulevikukliima riske, mis Eestis on viimase kümnendi suvedel juba avaldunud. Selle sajandi keskpaigast kasvab nende sagedus oluliselt,” märgitakse Eesti kliimamuutustega kohanemise arengukavas aastani 2030. “Kuumalained võimenduvad linnades soojussaare efektina, mille suhtes on eriti tundlikud kroonilised haiged, väikelapsed ja eakad, kelle seas suureneb haigestumise ja suremuse risk.”