Kapten-reeder Pekka Rooväli rääkis, et tegu on ainsa esimese Eesti vabariigi ajal valminud ajaloolise kaljasega. Uhke kuunar ehitati algul kaubalaevaks Läänemaal Spithami külas aastatel 1925–1926, rannarootslastest laevaehitajad panid talle nimeks Hoppet, mis rootsi keeles tähendab lootust.

Hoppeti kodusadam on Kuressaare, kuid sel suvel tekkis Rooväljal idee tulla suvepealinna. Kapten märkis, et Pärnu on merendust soosiv linn ja tema mõttest võtsid kinni nii Pärnu linnavalitsuse esindajad kui ka Destination Pärnu.