Kas veekeskustes peaks karmistama järelevalvenõudeid? Riik veel vaeb

Avalike basseinide ja ujulate ohutust reguleeriva määruse muutmine on sotsiaalministri pärusmaa. Praegu kehtib 15 aastat tagasi loodud määrus ja ettevõtetel on voli ise otsustada, kui palju nad töötajate väljaõppesse panustavad. 15. märtsil Pärnu Postimehes ilmunud artiklis toonitas päästeameti välijuhi ameti kõrvalt Eesti vetelpääste seltsi juhtiv Gert Teder, et Eestis leidub ujulaid, kus vetelpääste on asendatud kaameratega, mida jälgib inimene, kes ühtlasi jagab letist kapivõtmeid.