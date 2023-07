Pärnumaalt suundus ajateenistusse üle 140 noore

Kaitseressursside ameti (KRA) peadirektor Anu Rannaveski rääkis, et KRA kutsel alustab sel nädalal ajateenistust üle 2200 noore.

Koos sõprade või klassiga läheb ajateenistusse üle 600 kutsealuse. “See näitab noorte tahet planeerida ajateenistus teadlikult oma eluplaanidesse ja läbida see esimesel võimalusel ning teha seda üheskoos,” märkis ta ja lisas, et Pärnumaaltki otsustas mitu sõpruskonda ja klassi minna kaitseväkke üheskoos.

Rannaveski sõnutsi on positiivne, et järjest rohkem noori tuleb ajateenistusse vabatahtlikult. “Vabatahtlikult teenistust alustavate noorte osakaal on jätkuvalt tõusuteel, nüüdsel juulikutsel alustab teenistust omal algatusel rekordilised 71 protsenti noortest,” täpsustas ta.