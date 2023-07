Elektrilevi uuendab Pärnumaal pea 130 kilomeetrit kaableid

Ühiskonna ootused elektrivõrgule kasvavad ja muutuvad ajas. Kui varem oli tähelepanu all peamiselt varustuskindlus, on praegu lisandunud ka pinge kvaliteet, hajatootmise toetamine, elektrisõidukite laadimine jne. Investeeringuid planeerides peab Elektrilevi kõigi nende tingimustega arvestama.

“Aastal 2023 on plaanitud varustuskindluse tõstmiseks investeerida umbes 65 miljonit eurot, mille käigus ehitame 650 kilomeetrit ilmastikukindlat võrku ja uuendame/ehitame 90 alajaama. Teine pool lisandub siia tootjaliitumiste investeeringutest tehtavatest võrgulaiendustöödest. Ka liinikoridoride hooldus ja laiendamine on meil prioriteet,” rääkis Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Härm kinnitas, et nii nagu mujal Eestis, on ka Pärnumaal endiselt peamine tähelepanu varustuskindlusel. Pärnumaal ehitatakse varustuskindluse tõstmiseks kokku 127,7 kilomeetrit ilmastikukindlat võrku, sellest 37,5 kilomeetrit uut maakaablit, ja vahetatakse viimase aja statistika järgi kõige rikkelisemad liinid ilmastikukindla õhuliini vastu, mida on kokku 90,2 kilomeetrit.