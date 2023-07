Otepääl asuva Tedre talu peremees Raivo Teder on tänavu esimest korda Pärnu turul marju müümas, kuid eelnevatel aastatel on ta siin tihti vaarikatega kauplemas käinud. “Eelmistel aastatel on väga hästi läinud,” põhjendas Teder, miks ta umbes 150 kilomeetri kauguselt marju müüma tuli.