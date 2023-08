Eelmisel reedel lükati Sindi väliujulas jõkke välikemmerg. Asjaomased on juhtumit vastavalt võimalustele uurinud ja selgunud on teo toimepanijad. Paraku pole neid võimalik tehtu eest vastutusele võtta. Hea uudis on see, et inimeste väljaheited otse Pärnu linna suunas voolavasse vetevoolu ei sattunud.