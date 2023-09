Lääneranna vald ähvardab haridusministeeriumi kohtuga

Vald nõuab, et minister tühistaks Metsküla algkooli koolitusloa ja muudaks Virtsu kooli koolitusluba vastavalt vallavolikogu märtsis tehtud otsusele ja senistele kohtulahenditele. Vald põhjendab, et volikogu otsus on ministeeriumile edastatud ja neil on olnud juba viis kuud aega lubadega toimetada. Metsküla algkooli koolitusloa tühistamiseks seadis vald ka tärmini: see peab olema tehtud ja teavitus vallale saadetud reedeks, 8. septembriks. Kui nii ei lähe, pöördub kohalik omavalitsus kohtusse.