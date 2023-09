Galerii ⟩ Saarde uue vallavanema valimisel kerkis päevakorda tema firma maksuvõlg

Uue vallavanema valimisel pidid volinikud määrama uuele vallajuhile palgagi. Otsustati, et töötasuks jääb 3000 eurot kuus nagu eelmiselgi vallavanemal, ehkki opositsiooni pakkus, et kulude kokkuhoidmiseks võiks määrata vallavanema palgaks 2800 eurot. Abivallavanemate palgaks jääb 2700 eurot, Talvojale makstakse ka igakuist 200eurost lisatasu.

“Kui inimene ei oska oma ettevõtet majandada, ehhki ta on kõrgkoolis majandust õppinud ja tal on magistrikraad, siis kas ta on kõige õigem inimene keerulises majanduslikus seisus valla etteotsa (Saarde vald 79 Eesti omavalitsuse finantsvõimekuse pingereas viimaste seas – E.-G. L.),” uuris opositsiooni kuuluva EKRE fraktsiooni esindaja Margus Kukk.

Ott hindas talle kuuluva ettevõtte R.V Ehituse ja Transpordi Grupp majanduslikku sisu “mõõdukalt rahuldavaks”. Tema kommentaari kohaselt läks 19 aastat tegutsenud firma majanduslik seis keeruliseks eelmisel aastal alanud sõja tõttu Ukrainas, kuid on viimasel ajal paranenud . “Elasime läbi päris suure miinuse ja täna ehitame seda jälle stabiilseks,” ütles ta Kuke küsimusele vastates. “Jah, meil on olnud maksuvõlgnevusi, kuid oleme need on tasunud. Praegune võlg on tekkinud käibemaksu deklareerimisega ja seegi saab tasutud.”