Selgusid Pärnu linna kauneimad kodud

Vambola 5, Raeküla linnaosa Parima heakorrastusega väikeelamu Raekülas on Vambola 5. Foto: Haide Rannakivi Nurmesalu: «Raeküla linnaosa vaikse kõrvaltänava maja ees- ja tagaaeda kaunistavad väikesed istutusalad suurtest ja madalatest pügatud okaspuudest, õitsvatest põõsasvormidest, kõrgetest püsikulaikudest, mis on pilkupüüdvad igal aastaajal. Aia avarus ja rohelus on väga lapsesõbralik. On piisavalt muruala trallimiseks, koertega mängimiseks, kiikumiseks ning puude vahele on ehitatud lastele oma «heade mõtete koht». Hobiaednikust perenaine on tegusalt külalislahke ning õunapuudealune istumiskoht koos puidust terassiga on vastu võtnud seal nii mitmeid esinejaid kui ka neid vaatama tulnud kuulajaid.»





Karja 5, kesklinna linnaosa Kesklinna kauneim kodu asub aadressil Karja 5. Foto: Haide Rannakivi Nurmesalu: «Karja 5 maja asub kesklinnas ning püüab möödujate pilke kevadeti maja ees õitsevate rododendronite riviga. Maja sisehoov on nagu vaikne roheline oaas keset kesklinna linnamelu, kus vana väärikas maja uues lihtsas kuues on kooskõlas aiaruumi lahendusega. Selles aias kasvab palju maitsetaimi ning tarbeaia taimmaterjal valik on oskuslikult segatud õitsvate püsikutega ja viljapuudega. Viinamarjad majaseinal, roosid peenardes, lehtkapsas, paprika, basiilik, mungalill, tageetes taimekastides mõjuvad looduslähedaselt ja mis peamine – nad kõik on kasvatatud looduslikult ilma taimekaitsevahenditeta.»





Parima heakorrastusega korruselamu KÜ Kuuse 4 Pärnu kauneim kortermaja on Kuuse 4a. Foto: Haide Rannakivi Nurmesalu: «Välisruumi liigendatus ning kaasaegsete materjalide kasutus ja innovatiivsus on väga heaks eeskujuks teistele korteriühistutele. Hooviala on avatud ja läbikäidav, tegevusi ja silmailu leiab seal igas vanuses majaelanikele ja ka möödakäijatele. Komisjoni tähelepanu pälvis rohetava murukivikattega parkimisala, kuhu oli paigaldatud laadija elektriautodele.»





Parima heakorraga teenindusettevõte Reiu puhkekeskus Parima heakorraga teenindusettevõte - Reiu Puhkekeskus. Foto: Haide Rannakivi Nurmesalu: «Puhkekülast avanev looduslik vaade Reiu jõele on kaugeleulatuvalt avar ning sulandub ühtseks hooldatud murualaga, kus on hea puhata, võrkpalli mängida või lihtsalt lesida. Taimmaterjali valik on minimalistlik ning tunda on maakodu lihtsust ja hõngu. Puhkeküla ees olev lasteatraktsioon koos taimmaterjaliga sobitub hästi kogu üldise kontseptsiooniga ning on külalistele mõnusalt kutsuv.»