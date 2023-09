Tänavaküsitlus ⟩ Kui suur on Pärnus probleem autostumise ja tiheda liiklusega?

Pärnu Postimees käis ja uuris kesklinnas liiklejatelt, kui suur on Pärnu kesklinnas ja ranna rajoonis probleem autostumise ja tiheda liiklusega.

Suvel on kindlasti kesklinnas ja rannas rohkem autosid ja parkimiskohti oleks vaja juurde. Kas hinnatõus seda ohjeldada suudab, ei oska ma öelda. Eks elu näitab.

Meil on peres kaks elektriautot ja jääme sellest asjast õnneks välja, aga turistidelt tuleb raha korjata: Jūrmalas on linna sissesõit tasuline, sõltumata sellest, kas sul on diiselauto või midagi muud.