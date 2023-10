Rahvusvaheline eakate päev on igal aastal 1. oktoobril. ÜRO peaassamblee seadis selle päeva sisse 1990. aastal, et tõsta teadlikkust eakate inimeste probleemidest ning väärtustada nende panust ühiskonda. Päeva eesmärk on meeles pidada eakaid inimesi. Eakatele tähelepanu pööramine ehitab silla generatsioonide vahele, et kultuur ja traditsioonid säiliksid.