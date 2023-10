Pärnumaal on elektrita üle 1000 majapidamise

Keskkonnaagentuur on andnud tänaseks tervele Eestile tormihoiatuse: tuul kuni 32 meetrit sekundis, äike ning tugevad vihmasajud. Torm on murdnud puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid.

"Meie prioriteet on võimalikult kiiresti rikked likvideerida ja oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses. Kuna torm ennustuste järgi alles kogub hoogu, siis näeme, et rikkeid tuleb veel juurde," lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. "Kahjuks on rikete lahendamine nii tugevate tuulte ja äikesega raskendatud, kuna see on eluohtlik ja ohutus on kõige olulisem. Paneme ka inimestele südamele kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus."