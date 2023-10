Uue parkimiskorra tuunitud kava näeb ette ranna piirkonna laiendamist

Mõne nädala jooksul, kui suvepealinna planeeritava parkimiskorra muudatuste kava on avalikkuse ees olnud, on eelnõu autoriks olev linnavalitsus laiendanud selles kõige suurema parkimistasuga ranna rajooni tasulise parkimise ala Tammsaare tänavalt kesklinna poole kuni Karusselli tänavani.

Talviste sõnade kohaselt kaotatakse niinimetatud nulltrahv seetõttu, et see suurendab olulisel määral halduskoormust.

“Näiteks selle aasta seitsme kuuga on menetlejad teinud 2373 viivistasu nullmäära ja oleme linnakassase saanud trahviraha umbes 14 000. Kui nullmäära poleks, oleks trahvisumma olnud ligemale 71 000 eurot ehk saamata jäi 57 000 eurot. Võrdluseks: linna eelarves mõeldud mänguväljakutele aastas 30 000 eurot. Selle kõrval on 57 000 eurot suur raha,” seletas abilinnapea.

Abilinnapea lisas, et muudatus hakkaks kehtima kaheksa kuud pärast uue parkimiskorra jõustumist seetõttu, et kui tehakse suur muudatus, on kindlasti inimesi, kes eksivad, aga nii jääks maist detsembrini piisavalt pikk aeg, et ei peaks esimesel korral kellelegi trahvi tegema.