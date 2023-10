Eesti parima amatöörkoka tiitlit asub püüdma kaks pärnakat

Türk lähtub süüa tehes enda sõnutsi sellest, et taldrikule jõuaks rohkesti salatit ja köögivilju. Tema unistus on rajada oma kokanduskool, kus jagada tasakaalustatud toitumise nippe.

Tihhaja hakkas kokanduse vastu põhjalikumalt huvi tundma paar aastat tagasi, kuid selle ajaga on ta õppinud igast toorainest midagi maitsvat välja võluma. Tihhaja on taimetoitlane, kelle suur soov on avada veganikohvik.

MasterChef Eesti peaprodutsendi Kaupo Karelsoni sõnutsi tabasid nad selle hooaja finalistidega loteriivõidu. “Tegu on kahtlemata Eesti amatöörkokkade koorekihiga, pealegi on osalejad väga erineva taustaga, mis lisab kokanduslahingule vürtsi. Mis kõige olulisem: neist kõigist õhkub kirge toidutegemise vastu,” kinnitas Karelson. Ta lisas, et laupäeva õhtuti Inspira kanalil eetrisse jõudev saade võib kujuneda nii mõnelegi osalejatele suurepäraseks hüppelauaks ja vaatajana on meil võimalik tunnistada kokandusmaailma edulugude sündi.