Politsei helkurikontroll ⟩ Igal neljandal pärnumaalasel puudus helkiv abivahend

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanema Tõnu Kivise sõnutsi kontrolliti rohkem kui 100 hommikuse bussile minejat. "Nägime tänase kontrolli käigus seda, et umbes igal neljandal inimesel ei olnud helkurit ega ka mingit muud valgusallikat, et end nähtavamaks teha," tähendas Kivis. Peamiselt oli helkiv elupäästja puudu täiskasvanutel.



Võrreldes varasemate kontrollidega oli laste ja noorte seas pilt märksa parem ja enamik neist kandis helkurit.



Kivis märkis, et pimedal ajal on liiklusohutuse seisukohast esmalt muidugi oluline tänavavalgustus: mida paremini on tänavad, sõiduteed ja ülekäigurajad valgustatud, seda paremini näevad üksteist liiklejad. Samas tuleb pimedal ajal arvestada, et jalakäija võib olla autojuhile raskesti nähtav, mistap tuleb tal teha ennast võimalikult hästi nähtavaks.



Helkur tuleb kinnitada sõiduteepoolsele küljele nii, et see paistaks riiete alt välja ja saaks vabalt liikuda. Helkur peaks jääma maapinnast umbes 50–80 sentimeetri kõrgusele, et see oleks autotuledega enam-vähem samal kõrgusel. Helkuri asemel võib riietele kinnitada helkurribasid, -kleebiseid või kanda ohutusvesti.