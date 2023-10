Järgmisel aastal hakatakse Pärnu uuele sillale viivaid tänavaid ehitama

Ehitatav sild koos tänavalõikudega Raba ja Lai tänavani peaks liikluseks avatama 2025. aasta suve alguses. Järgmise aasta sügiseks on kavandatud Pargi tänava ja selle lähiümbruse tänavate uuendamine Laiast Rüütlini koos Vanapargi tänava ristmiku ning Pikk tänava Aia ja Vingi tänava vahelise lõiguga.

Pärnu abilinnapea Irina Talviste sõnul vajab rajatav sild uue liikluskoridori väljaehitamist. «Pargi tänava läbimurre on esimene suuremahulisem liikluskorralduse muutmine. Kogu sillakoridori teedevõrgustiku väljaehitamine on viimaste aastate suurim investeering Pärnu tänavatesse, kus juba eos arvestatakse tänapäevaste nõuetega,» rääkis Talviste.

Suvel kuulutas linnavalitsus välja riigihanke Pargi tänava ja selle lähiümbruse tänavate projekteerimiseks ja esimese etapi ehitamiseks. See hõlmab Pargi tänava projekteerimist ja väljaehitamist Laiast Rüütlini koos Vanapargi tänava ristmiku ning Pika tänava Aia ja Vingi tänava vahelise lõiguga. Ühtlasi pidi hanke võitja projekteerima Kuninga tänava põhikooli esise ristmiku koos lõikudega Kuninga, Aia ja Vanapargi tänaval ning Laia tänava Pargi tänavast Riia maantee 14ni koos lõikudega Vingi, Suur-Jõe ja Vanapargi tänavast.

Täpsem tänavalõikude ja ristmike väljanägemine selgub projekteerimise käigus. Lähteülesandena on ette antud, et sõidutee ühe sõiduraja laius peab olema vähemalt 3,5 meetrit ning mõlemal pool tänavat vähemalt kolme meetri laiused jalg- ja jalgrattateed. Tõenäoliselt lahendatakse ristmikud ringristmikena, kuid see pole veel lõplikult kindel.