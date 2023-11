Konkurentsiamet sundis Ragn-Sellsi Pärnus lisateenuse hinda alandama

Konkurentsiamet on seisukohal, et ka lisateenuse hinnakujundus peab olema mõistlikus vahekorras teenuse majandusliku väärtusega. Konteineri 12eurose transporditasu kohta leiti, et tegemist on võimaliku ebaõiglase hinnakujundusega. Ragn-Sells sai ettekirjutuse hoiatuse. Seepeale oli prügifirma valmis alandama hinda novembrist 5,35 euroni korra eest. Konkurentsiameti hinnangul on uus hind mõistlik ja samas suurusjärgus teistes jäätmeveopiirkondades kehtivaga.