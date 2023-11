Homsest ei tohi siseveekogude jääle minna

Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala rõhutab, et veekogudele tekkinud jää veel ei kanna ja jääle minna on äärmiselt ohtlik. «Eriti palume silma peal hoida lastel, kes esimeste külmadega enim jääle kipuvad. Juba käesoleva aasta märtsis on jää või libedate kallaste tõttu elu kaotanud kolm inimest, » ütles Virkala.

Jääaluse vee temperatuur on vaid paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees suudab täiskasvanu pidada vastu kümmekond minutit, laps veel vähem. Seepärast on oluline, et lapsevanemad selgitaksid pere pisematelegi talve esimese jää ohtlikkust ja hoiaksid silma peal, et lapsed püsiksid jääst eemal, kuniks külm on selle küllalt tugevaks kasvatanud.