Galerii ⟩ Tori kirikus toodi minevik meie aega

«Kodanikud! Kodumaa on suures hädaohus. Wenelane on peale tungima hakanud. Nüüd ei ole aeg üksikult kodu oodata. Waja on kõikidel sõjariistus wälja astuda, et oma noort wabariiki wiimase wõimaluseni kaitsta,» kirjutas Eesti komitee liidu juhatus Tallinna Teatajas reedel, 29. novembril 1918. Eelmisel päeval 105 aastat tagasi algas vabadussõda, mille tähtsusest tänapäeva vaates räägiti eile õhtul Eesti sõjameeste mälestuskirikus.